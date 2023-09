Wzrosną ceny pobytu w sanatorium? Seniorzy muszą się przygotować

Pytania pozostają otwarte

Sanatoria w Busku Zdroju, Nałęczowie i Ciechocinku to tylko niektóre z renomowanych polskich uzdrowisk. Co roku korzysta z nich około 400 tys. kuracjuszy. Jak wpłynie ewentualny wzrost cen na zainteresowanie Polaków tymi miejscami? Czy Polacy będą nadal chętni do leczenia swoich problemów zdrowotnych w tych uzdrowiskach? To pytanie na razie pozostaje niewiadomą.