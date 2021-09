Z jego konta zniknęły żappsy za 1000 zł. Czy to kolejne oszustwo internetowe?

Jedna złotówka odpowiada czterem żappsom, tak więc nasz czytelnik musiał wydać równowartość 1000 złotych, by zainkasować 4 tys. takich punktów. Te jednak niespodziewanie zniknęły. W jaki sposób? To pozostaje tajemnicą. "Dostałem maila z adresu Żabki, że ktoś logował się na moje konto z podejrzanego urządzenia - były to logowania wielokrotne" - pisze pan Arkadiusz na dziejesie.pl.