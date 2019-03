Z siłowni na wiceprezesa. A do byłej minister mówi "ciociu"

Nie wiadomo, czy to zdolności do zarządzania, czy polityczne koneksje w regionie doprowadziły Michała Stachowa z siłowni do Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Będzie zgarniał 20 tys. zł miesięcznie, jako wiceprezes.

Michał Stachów został wiceprezesem Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (Instagram / East News)

Michał Stachów znany jest na Dolnym Śląsku jako "Fit Master". 37-latek jest kulturystą i trenerem, teraz obejmie ważną funkcje. Jak informuje "Fakt", został wiceprezesem Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Będzie dostawał 20 tys. zł miesięcznie.

"Fakt" wskazuje też, że Stachów od dziecka zna byłą minister, a obecnie posłankę PiS Elżbietę Witek. W połowie lutego widziani byli razem w jednej z dolnośląskich szkół na spotkaniu z kuratorem i władzami gminy.

Stachów od 7 lat - razem z żoną - prowadzi siłownię w Jeleniej Górze. Lokalnej społeczności znany jest jako kulturysta, jednak nikt nie słyszał o jego sukcesach w zarządzaniu instytucjami ochrony zdrowia czy spółkami prawa handlowego. Jednak to właśnie on będzie współrządził Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

- Mój pracodawca wnikliwie przeanalizował zarówno nabyte przeze mnie wykształcenie, jak również posiadane doświadczenie - powiedział "Faktowi" Michał Stachów.

Dodał, że "studiuje na kierunku MBA". Nie pochwalił się, że zaledwie od kilku miesięcy. Niechętnie mówi też o ponad 20-letniej znajomości z posłanką PiS Elżbietą Witek, ważną personą regionu dolnośląskiego. Rozmówcy "Faktu" twierdzą, że znajomość jest na tyle zażyła, iż zwraca się do niej per "ciociu".

- Nie jesteśmy spokrewnieni. Znam pana Michała ponad 20 lat. Jego kompetencje oceniam bardzo wysoko. Na radę nadzorczą nie wpływałam, nikogo z niej nie znam - powiedziała w rozmowie z "Faktem" Elżbieta Witek.