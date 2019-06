Za 500 tys. zł sprzedał cudze mieszkanie. Policja szuka oszusta

Policjanci z Gdańska poszukują mężczyzny, który zainkasował 500 tys. zł za mieszkanie, do którego nie miał żadnych praw. Policja opublikowała już portret pamięciowy podejrzanego.



Mężczyzna w kwietniu umieścił ogłoszenie, że sprzedaje mieszkanie. W końcu znalazł kupca, który wyłożył 500 tys. zł na lokal. Problem w tym, że sprzedający nie miał żadnych praw do sprzedawanego mieszkania - czytamy w serwisie Trojmiasto.pl .

- Wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do swojej tożsamości oraz posiadania prawa własności tego lokalu, a co za tym idzie możliwości wywiązania się z zawartej umowy sprzedaży - mówi Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.