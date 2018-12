Za 6 stycznia nie odbierzesz wolnego. Kodeks pracy jest jednoznaczny

Święto Trzech Króli wypada w 2019 r. w niedzielę. Dla pracowników, którzy liczyli na dodatkowy dzień wolny w pracy, Państwowa Inspekcja Pracy nie ma dobrych wieści.

6 stycznia to dzień ustawowo wolny od pracy. Wypadające wtedy Objawienie Pańskie, znane szerzej jako Święto Trzech Króli, należy do 12 wolnych dni świątecznych w roku. W 2019 roku 6 stycznia to niedziela. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy w związku z tym można odebrać sobie wolne za ten dzień.