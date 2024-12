Za prezydenta Trzaskowskiego masło będzie po 5 zł? Fala komentarzy

Masło w ostatnim czasie stało się jednym z najszybciej drożejących produktów spożywczych na rynku. W dyskontach cena tego produktu zbliżała się już do 8 zł za kostkę, a w sklepach osiedlowych sięgała nawet 10-12 zł. Niestety, eksperci zapowiadają, że to nie koniec podwyżek.

Wypowiedź Szłapki wywołała falę komentarzy w internecie. Do deklaracji ministra ds. UE odniósł się m.in. Krzysztof Stanowski. W komentarzu zażartował w odpowiedzi na pytanie internauty, że jeśli on wygra, to masło "będzie dodawane gratis do pieczywa".