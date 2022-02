Zachód zwlekał z odcięciem Rosji od SWIFT. "To pozwoliło wyprowadzić kapitał"

"Utarło się, że odłączenie Rosji od systemu SWIFT to jest opcja atomowa. To jest bolesna rzecz, ale system SWIFT jest tylko systemem informacyjnym. Jego wyłączenie nie oznacza, że nie będzie można dokonywać płatności, będą one tylko bardziej skomplikowane" – powiedział w programie „NEWSROOM” prof. Witold Orłowski z Akademii Finansów i Biznesu Vistula. "To, że odcięcie Rosji trwało kilka dni i nie dokonało się od razu było, paradoksalnie, bardziej dotkliwe. Od paru dni inwestorzy zagraniczni wycofywali kapitał, i działanie systemu SWIFT pozwoliło go wycofać więcej" – dodał.