"Zainteresowanie jest bardzo duże". Polacy ratują się szybkiem paszportem

Trzeba jednak pamiętać o tym, że to rozwiązanie awaryjne. Umożliwia ono podróż osobie, która zgubiła paszport, nie wiedziała, że stracił on ważność lub po prostu zapomniała go zabrać z domu, czy też nie odebrała dokumentu z urzędu paszportowego. Nie jest to kolejny punkt składania wniosków paszportowych, które funkcjonują w urzędach wojewódzkich.