Zakaz handlu. Polacy przyzwyczaili się do tego i zostanie z nami na długo

- Polacy przyzwyczaili się zakazu handlu w niedzielę i do pełnej swobody, która była wcześniej nie wrócimy - mówi Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego. Zakaz handlu zostanie z nami na dłużej.

Jeżeli obecna ekipa rządząca straci władzę , to nowa raczej zajmie się pilniejszymi tematami. Trzeba też dodać , że konsumenci przyzwyczaili się już do niehandlowych niedziel, choć mogą odczuwać dyskomfort – uważa Andrzej Faliński, którego cytują wiadomoscihandlowe.pl.

W to wszystko włącza się Kościół. Jeśli więc ktoś ma najbardziej racjonalny postulat ekonomiczny czy społeczny, to zawsze znajdą się takie osoby, które zgłoszą sprzeciw. Polacy już przyzwyczaili się do ograniczenia handlu, bo nie mają wyjścia – dodał Andrzej Faliński.