Zakaz handlu w niedziele uderzy w banki. Ofiarami będą też ich klienci

Wraz z wyłączeniem niedziel z handlu bankom odebrany zostanie jeden z najlepszych dni na zawieranie umów kredytowych.

Jak zauważa, z przeprowadzonych przez BIK badań wynika, że weekendy to ulubiony Polaków na branie kredytów ratalnych.

- Polacy najczęściej wybierają się na większe zakupy lub po nowy sprzęt do domu w dni wolne od pracy. W weekendy zawieranych jest ok. 25 proc. wszystkich kredytów ratalnych - zauważa Jolanta Brudek.