Galerie handlowe pozostaną otwarte w niedziele. Wyciekło pismo od zarządcy

Nie wszystkich najemców galerii handlowych będzie obowiązywał zakaz handlu, co oznacza, że obiekty mogą pozostać otwarte w niedziele. - W tej chwili czekamy na odpowiedź najemców - informuje rzecznik prasowa operatora części warszawskich centrów handlowych.

Sieci handlowe szykują się do zakazu handlu i jedna po drugiej informują o zmianach w godzinach pracy sklepów oraz nowych zmianach dla pracowników. Przykładowo zatrudnieni w Biedronce będą kończyć pracę o godz. 23.45 w sobotę i rozpoczynać ją 15 minut po północy w poniedziałek.

Do zakazu handlu przygotowują się także galerie handlowe, które - jak się okazuje - wcale nie muszą się w tych dniach zamykać. Dziennikarze portalu naszemiasto.pl dotarli do pisma, które zarządca kilku dużych warszawskich obiektów rozsyła do najemców. "Centra handlowe grupy Unibail-Rodamco będą otwarte w niedziele objęte ograniczeniami" - cytuje fragment pisma portal.