Działkowcy nic sobie nie robią z zakazu. Związek opublikował komunikat

Niestosowanie się do regulacji dotyczących spalania może prowadzić do dotkliwych konsekwencji. Zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń, naruszenie zakazu spalania jest wykroczeniem zagrożonym mandatem do 500 zł, ale także karą grzywny do 5 tys. zł lub aresztu. Zabronione jest ponadto używanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 10 m od miejsc występowania np. palnych płodów rolnych, rozniecanie ognia w miejscach niewyznaczonych do tego celu, w lasach, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów, rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych.