Zakażone mięso w Europie? Kontrole o coraz niższych standardach

''The Guardian'' cytuje organizacje i zwraca uwagę na zmianę zasad w kontroli wieprzowiny. w 2014 roku Komisja Europejska ustaliła, że nowe kontrole odbywać się będą w sposób wizualny.

Oznacza to, że inspektorzy nie wycinają węzłów chłonnych ze świńskich głów, a to w nich można wykryć zmiany, które potem przełożą się na jakość mięsa i jego zdatność do spożycia.