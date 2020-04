Zakupy na AliExpress. Pandemia zmieniła nasze preferencje

Od ponad miesiąca siedzimy w domach i to się prędko nie zmieni, choć wszystko wskazuje na to, że nasze ograniczenia zostaną w pewnych granicach poluzowane. Choć wiele jest obecnie w otaczającym świecie niewiadomych, jedno pozostało bez zmian: nie obraziliśmy się na AliExpress, czyli chińską platformę zakupową. Polacy to jedni z najbardziej lojalnych klientów – więcej od nas kupują w Europie tylko Hiszpanie i Francuzi. Nowy przymusowy styl żucie zmienił jednak nasz koszyk zakupowy – donosi "Puls Biznesu".

O ile jeszcze kilkanaście tygodni temu kupowaliśmy ubrania, to teraz w rankingach popularności wygrywają produkty związane z wystrojem wnętrz, wszelkiej maści "zrób to sam", sprzęty pomagające utrzymać porządek, ekspresy do kawy. Oraz, oczywiście, maseczki i to, co jest niezbędne do ich samodzielnego szycia.