Załamanie na rynku pomidorów. "Problemy z krajowymi od pewnego czasu"

Kwiaty z Afryki zalewają polski rynek

Jak pisaliśmy w WP Finanse, także producenci kwiatów w Polsce cierpią na ból głowy. Dzieje się tak dlatego, że cięte kwiaty, co dla wielu może być zaskoczeniem, zanim trafią do Polski, pokonują tysiące kilometrów, głównie samolotami. Piękne róże, które kupujemy nad Wisłą, przyleciały do nas z krajów globalnego Południa. Mogłoby wydawać się, że akurat cięte kwiaty, które wydają się, być produktem "świeżym", powinny pochodzić z Polski, a przynajmniej z terenu Unii Europejskiej.