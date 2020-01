Zaległy urlop wypoczynkowy 2020. Co mówi kodeks pracy?

Przepisy Kodeksu pracy zobowiązują pracodawcę do udzielania urlopów wypoczynkowych swoim podwładnym w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do niego prawo. Podpowiadamy, jak to wygląda w praktyce.

Przypomnijmy, że do tej pory w myśl przepisów prawa pracy długość urlopu wypoczynkowego zależała od jego stażu pracy. Było to od 20 do 26 dni rocznie. Znowelizowany Kodeks pracy ma jednak wprowadzić dla każdego pracownika etatowego identyczny wymiar urlopu w liczbie 26 dni, niezależnie od dotychczasowego stażu pracy.

Eksperci zaznaczają, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego pracodawca ma również możliwość wysłania pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy w sytuacji, gdy ten go nie wykorzystał. Zapisy Kodeksu pracy zobowiązują jednocześnie pracodawcę do udzielania urlopów wypoczynkowych swoim podwładnym w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do niego prawo.

Zaległy urlop wypoczynkowy 2020. Ekwiwalent finansowy - podstawowe informacje

Przyznanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop jest możliwy w sytuacji rozwiązywania stosunku pracy. Jednocześnie nie ma znaczenia, w jaki sposób doszło do ustania stosunku pracy, np. za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, czy rozwiązaniem bez wypowiedzenia.

Płatny, nieprzerwany urlop wypoczynkowy należy się osobom zatrudnionym na: umowę o pracę,

umowę powołania,

umowę wyboru,

umowę mianowania

spółdzielczą umowę o pracę.

Sam "taryfikator" obliczania należności jest stosunkowo prosty. Aby wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy bierze się bowiem pod uwagę stałe oraz zmienne składniki wynagrodzenia (np. premie, prowizje, nagrody, nadgodziny, dodatek za pracę w nocy) oraz tzw. współczynnik ekwiwalentu ustalany na każdy rok kalendarzowy oddzielnie.