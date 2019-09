Zaległy urlop. Został miesiąc, by wykorzystać wolne dni z 2018 r.

Nawet do 30 tys. zł kary może zapłacić pracodawca, który nie udzielił pracownikowi urlopu z puli dni wolnych za poprzedni rok. A czas na "odrobienie" zaległego wypoczynku mija z końcem września.

Do 30 września pracodawcy muszą wysłać na urlop pracowników, którzy nie wykorzystali wolnych dni przypadających im w 2018 r.

Wprawdzie urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany przez pracownika w roku, w którym nabył on do niego prawo, ale Kodeks pracy dopuszcza możliwość przesunięcia niewykorzystanych dni później. Urlop niewykorzystany w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo, traktuje się jako urlop niewykorzystany.