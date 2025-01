Zamyka się kultowy bar w Zakopanem. Był lubiany przez turystów

Już w listopadzie zeszłego roku na drzwiach baru pojawiła się kartka z napisem: "Bar chwilowo nieczynny". Wielu miało nadzieję, że to jedynie krótka przerwa. Niestety, na początku tego roku na profilu społecznościowym baru "U Słonia" pojawiła się oficjalna wiadomość, że po 12 latach działalności w Zakopanem bar został zamknięty na stałe.

Dobra informacja jest taka, że bar przenosi się do Nowego Targu. "Dla wszystkich którzy tęsknią za kuchnią Słonia, zapraszamy do naszego lokalu w Nowym Targu U Słonia 2.0" - czytamy we wpisie na Facebooku.