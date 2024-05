Zarazisz się w pracy jedną z tych chorób? Licz na odszkodowanie

Odpowiedzialność za zakażenie w miejscu pracy może spaść także na przedsiębiorcę. W rozmowie z serwisem Dr Małgorzata Grześków, adwokat w kancelarii BKB Baran Książek Bigaj, mówi że pracodawca może odpowiadać za zakażenie pracowników, jeżeli nie podjął działań zmierzających do uniknięcia takiej sytuacji. Warunkiem jest jednak to, że przedsiębiorca w ogóle miał możliwość podjęcia kroków, by przeciwdziałać zakażeniom.