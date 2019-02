Zarobki w NBP. W nadzorowanych przez NBP bankach komercyjnych zarabia się wielokrotnie więcej

Szef mBanku miesięcznie zarabia prawie 5-krotnie więcej niż prezes Narodowego Banku Polskiego. Podobnie jest na poziomie dyrektorów i wiceprezesów odpowiedzialnych za najważniejsze segmenty działalności. Płace w NBP mogą szokować, ale największych specjalistów nie przyciągną.

Na tle średnich płac w Polsce (4931 zł brutto) są to ogromne sumy, ale w porównaniu z tym, ile zarabia się we władzach banków komercyjnych, jest to wręcz szokująco mało. Najwięksi specjaliści od bankowości bez wahania wybiorą pracę w Pekao czy Santanderze, gdzie na stanowisku prezesa miesięcznie dostaje się kilkukrotnie więcej pieniędzy.

W środę światło dzienne ujrzał raport roczny mBanku , z którego wynika, że prezesowi Cezaremu Stypułkowskiemu w całym 2018 roku wypłacono 3 mln 580 tys. zł wynagrodzenia zasadniczego. Do tego ponad 670 tys. zł dostał m.in. bonusu za wyniki w 2017 roku. Tylko podstawowego wynagrodzenia miesięcznie miał prawie 300 tys. zł, a więc blisko 5-krotnie więcej niż prezes NBP. Warto dodać, że wynagrodzenie szefa mBanku rośnie. W porównaniu do 2017 roku wzrosło o 919 tys. zł. Miesięcznej podwyżki wychodzi blisko 76 tys. zł.

Bank Millennium, Santander i mBank kontrolowane są przez kapitał zagraniczny. Tym też można tłumaczyć wyższe zarobki. W polskim Pekao czy Alior Banku też jednak zarabia się nieporównywalnie lepiej niż w NBP. Michał Krupiński z Pekao w 2018 roku zarobił 1 mln 712 tys. zł. Co miesiąc na jego konto wpływało więc ponad 140 tys. zł. Bogatsza o 1 mln 440 tys. zł (120 tys. zł miesięcznie) jest Katarzyna Sułkowska, która na czele zarządu Alior Banku stała od maja do października, a wcześniej była wiceprezesem.

Ogromne różnice w zarobkach sprawiają, że lepsi bankierzy będą szli do banków komercyjnych, a nie do NBP. To pewien paradoks, bo to NBP nazywany jest bankiem wszystkich banków, stoi niejako ponad nimi, a ponadto odpowiada za politykę pieniężną kraju. Od jego decyzji zależy oprocentowanie kredytów i lokat w Pekao, Millennium czy Santanderze. W jego rękach jest też 116 ton polskiego złota czy liczone w setkach miliardów rezerwy walutowe.