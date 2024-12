Spożywczy gigant inwestuje na Śląsku. Stworzy 250 miejsc pracy

Jak czytamy w komunikacie, do katowickiego Centrum raportować będą zespoły zlokalizowane w 26 fabrykach Danone , które prowadzą działalność w 9 europejskich krajach. Koszt wdrożenia i adaptacji nowej technologii w siedzibę to ponad 100 mln zł.

Jednak to niejedyna nowa inwestycja z branży spożywczej w Polsce. Jak pisaliśmy w WP Finanse, firma Toms Group, duński lider rynku słodyczy , przenosi całą produkcję ze swojej fabryki w Ballerup do zakładu w Nowej Soli w woj. lubuskim.

Inwestycja w Nowej Soli ma zostać sfinalizowana do 2028 r. Jej koszt, jak zdradził rzecznik firmy w rozmowie z portalem Just Food, oszacowano na "dziewięciocyfrową kwotę". Oznacza to stworzenie ok. 90-100 nowych miejsc pracy.