Zatrzymali tony produktów z Ukrainy. W środku znaleźli żywe szkodniki

Nasiona lnu z Ukrainy z zakazem wjazdu do Polski

Z komunikatu wynika, że to produkty z Ukrainy po raz kolejny wzbudziły wątpliwości służb. Jak czytamy, oddział IJHARS w Rzeszowie "wydał decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski partii nasion lnu o masie 22 016,4 kg, importowanej z Ukrainy". To ponad 22 tony produktu.