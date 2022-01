Zerowy VAT na żywność. "Nie gwarantujemy obniżki cen"

– Zarówno rząd, jak i my jasno komunikujemy, że od 1 lutego będziemy obniżać VAT. Nie oznacza to jednak, że produkty będą mogły mieć obniżoną cenę – mówiła w programie "Money. To się Liczy" Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. – Pamiętajmy, że mamy wzrost kosztów, nie tylko operacyjnych. Poprzez wzrost cen gazu, prądu, surowców na rynkach globalnych, mamy zakłócenia w łańcuchu dostaw. Widać to po stronie dostawców i producentów, którzy już dzisiaj przynoszą nam nowe cenniki i zwracają uwagę, na rosnące koszty. Do tego absencje pracowników, presja płacowa, to wszystko powoduje, że ceny produktów idą w górę. Trudno od handlu wymagać w takiej sytuacji obniżki cen – dodała.