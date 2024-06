Złe wiadomości dla kierowców. To może stać się z cenami paliw w lato

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) prognozuje, że ceny paliw mogą wzrosnąć w okresie wakacyjnym. Jak zauważa Instytut, wakacje to okres, kiedy ludzie podróżują więcej, co z kolei prowadzi do zwiększonego popytu na paliwa. W przeszłości, w Polsce obserwowano wzrost cen paliw w okresie wakacyjnym o 5 procent.