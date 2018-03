Złoty słabnie. Analitycy prognozują wzrosty kursów dolara, euro i franka

Polska waluta najlepszy czas ma już za sobą. Jeszcze w lutym kursy dolara, euro i franka były na najniższym poziomie od 2-3 lat, ale sytuacja kompletnie się odmieniła. Złoty słabnie i za niedługo notowania głównych walut mogą wzrosnąć o kolejnych kilka groszy.

Jeszcze w połowie lutego złoty był najmocniejszy względem głównych walut świata. I to od lat. Kurs dolara i franka był na najniższym poziomie od początku 2015 roku, a euro od połowy 2015 roku. Taki był efekt blisko rocznego umocnienia złotego, w wyniku którego notowania spadły kilkadziesiąt groszy.

Nie jest to dobra wiadomość m.in. z punktu widzenia kierowców. Drożejący dolar w połączeniu z wyższymi cenami ropy naftowej na światowych giełdach będzie sprzyjał podwyżkom na stacjach paliw. Ceny benzyny i oleju napędowego w tym przedświątecznym tygodniu mają być wyższe średnio o 10 groszy .

Na niższe raty kredytów walutowych nie mogą też już liczyć frankowicze. Kurs na poziomie 3,52 zł z pierwszych dni stycznia to wszystko, na co mogli liczyć. Teraz na zakup franka trzeba wydać 3,61 zł, a w połowie roku dojść może jeszcze kilka groszy.

Prognozy TMS Brokers zakładają, że na koniec drugiego kwartału szwajcarska waluta będzie po 3,66 zł. Nie jest to może duża zmiana, ale dla frankowiczów każdy ruch ma znaczenia. Wielu z nich może się zastanawiać nad ewentualnym przewalutowaniem. W tym kontekście istotną może być informacja, że do końca roku raczej nie należy się spodziewać dużej zmiany. Bartosz Sawicki typuje około 3,65 zł na koniec grudnia, choć nie wyklucza, że w międzyczasie dojdzie do większych wahań w górę i w dół.