Zmiany w podatkach. "Pracodawcy też są na wojnie"

- Mamy uwagi do konkretnych rozwiązań, które będą dyskutowane. Jest też uwaga ogólna – czy nie lepiej przywrócić systemu sprzed roku aniżeli wdrażać kolejne poprawki. Jest to kwestia po części wizerunkowa dla rządu, ale dla biznesu to nie jest kaprys czy drobna sprawa. Pracodawcy też są na wojnie. Od tego, czy wygrają wojnę, zależy to, jaka będzie kondycja polskiej gospodarki, budżetu i pracowników. Idziemy więc z apelem, żeby wyjąć kamienie z plecaka, z którym na co dzień biegają przedsiębiorcy - powiedział w programie "Money. To się Liczy" Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. - Pamiętajmy, że propozycje zmian w Polskim Ładzie nie dotyczy podatku CIT i podatków dla przedsiębiorców. Pamiętajmy, że w rankingach konkurencyjności podatkowej Polska jest na bardzo odległych miejscach – czasem nawet za Kolumbią. Dlatego potrzebna jest nie tylko doraźna reakcja i łatanie luk w Polskim Ładzie, ale reakcja na potrzebę strukturalnych zmian -