Zmiany zasad parkowania w Warszawie. Zacznie się 3 lutego

Od północy strefa będzie zaś bezpośrednio przylegać do jej obecnej granicy na Mokotowie, czyli m.in. do ulic Kulskiego, Różanej i Gagarina .

Drugą zmianą jest uproszczeniem zasad parkowania na podstawie rejonowego abonamentu mieszkańca, który można wykupić za 30 zł rocznie. Do tej pory trzeba było wziąć pod uwagę lokalizację parkomatów w promieniu 100 m od miejsca zamieszkania, a następnie wyznaczać promienie również od każdego z nich. Nowe abonamenty obowiązują po prostu w odległości do 200 m od miejsca zamieszkania.

Nowe abonamenty mieszkańca bedą wydawane według nowych zasad także w innych dzielnicach, przy czym abonamenty wydane według starych zasad zachowują ważność. Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z nowych przepisów, powinni zgłosić się do ZDM.

Parkowanie w SPPN w Warszawie jest płatne od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 20:00. Minimalna opłata za postój to 50 gr – taka kwota pozwala na pozostawienie pojazdu w strefie przez 10 minut. Pozostałe stawki prezentują się następująco: