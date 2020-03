WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Informacja prasowa sukces pisany szminką 1 godzinę temu Znamy zwyciężczynie kategorii otwartych spośród 710 nominacji w XI edycji konkursu Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką Bizneswoman Roku Już po raz jedenasty Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką zorganizowała konkurs Bizneswoman Roku, aby nagrodzić kobiety działające w biznesie i nauce oraz wyróżnić mężczyzn wspierających różnorodność i równość płci. Nagrody w kategoriach otwartych: Biznes Roku, Start-up Roku, Pomysł na Start / Biznes Lokalny, Liderka w Nowych Technologiach, Działalność Społeczna zostały właśnie przyznane. Zwycięzców kategorii zamkniętych poznamy w połowie marca. Wśród wyłonionych projektów znalazły się między innymi kraftowe herbaty w ekologicznych opakowaniach, innowacyjna UVERA, która w przeciwieństwie do standardowych filtrów UV nie niszczy morskiego ekosystemu, ekologiczna ochrona produktów przed mikroorganizmami, a także poduszki, pufy, zabawki, akcesoria z łusek zbóż, ziół i ziaren, metoda diagnostyczna umożliwiająca wczesne wykrywanie urazów mięśni miednicy,często towarzyszących porodom siłami natury, jak i router udostępniający szybki internet w 144 krajach oraz agencja wspierająca rozwój młodych ludzi. W tym roku nagrodzono też trzy fundacje. Pierwsza z nich oferuje pracę osobom niepełnosprawnym w marketingu. Druga z kolei rozwiązuje problemy rodzin i dzieci w trudnych sytuacjach, natomiast ostatnia zapewnia pozytywne emocje dla osób onkologicznych podczas rejsu. Jak pokazuje historia konkursu, warto zgłaszać się po raz drugi, choć do tej pory niewiele uczestniczek skorzystało z tej szansy, a warto. Bo przecież każdy rok jest inny i przynosi nowe dokonania. W tej edycji tytuł Bizneswoman Roku w kategorii Biznes Roku, Firma przychód powyżej 10 mln zł zdobyła właśnie jedna z Finalistek X edycji konkursu - Anna Krajewska, założycielka i Prezes, sieci gastronomicznej Salad Story. Takich przykładów mamy więcej jak Whisbear i PelviFly. Konkurs Sukcesu Pisanego Szminką Bizneswoman Roku to najstarsza i największa w Polsce inicjatywa, która do tej pory nagrodziła 90 przedsiębiorczych osób. Jego pomysłodawczynią, 11 lat temu, była prezes Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką Olga Kozierowska. Inicjatywa ma na celu docenienie Polek, które nie boją się realizować odważnych biznesowych, społecznych i kulturalnych projektów, a także nagłośnienie ich na skalę ogólnopolską. Dzięki temu przed uczestniczkami otwierają się możliwości rozwoju, pozyskania partnerów biznesowych oraz inwestorów. Ważnym celem konkursu jest też dotarcie do kobiet z różnych regionów kraju. Obrady Jury XI edycji konkursu Bizneswoman Roku można obejrzeć tutaj. Wybór zwyciężczyń Finalistki, a następnie laureatki wybiera Jury składające się z kobiet i mężczyzn reprezentujących największe firmy w Polsce i na świecie pod przewodnictwem Dr Ireny Eris. To grono osób z różnymi doświadczeniami co pozwala na dokonanie najlepszego wyboru. – W tegorocznej edycji Bizneswoman Roku napłynęło wiele ciekawych i fascynujących zgłoszeń. Choć mogliśmy nagrodzić tylko kilka z nich, to wszystkie stanowią przykład wielkiej odwagi i determinacji uczestniczek w rozwijaniu swojego potencjału i w podążaniu za swoją pasją. Historie finalistek to nie tylko doskonała inspiracja dla innych kobiet, ale także ważny krok w kierunku tworzenia świata nieograniczonych możliwości, w którym każdy może rozwinąć swoje skrzydła. To świat szczególnie bliski Mastercard. Od lat aktywnie działamy na rzecz obecności kobiet w biznesie, dlatego też po raz kolejny jako partner strategiczny, wspieramy XI edycję Bizneswoman Roku. Gratulujemy wszystkim laureatkom i laureatowi konkursu! – Kamila Kaliszyk, dyrektor ds. Rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe Laureatki XI edycji konkursu W kategoriach otwartych XI edycji konkursu Bizneswoman Roku, organizowanego przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką laureatkami zostały: KATEGORIA BIZNES ROKU Firma - Przychód Powyżej 10 milionów zł laureatką w tej kategorii została: Anna Krajewska, Salad Story Salad Story to styl życia. Pomysł zakłada dostęp do smacznego, ale jednocześnie dobrze zbilansowanego i zrobionego z najlepszych składników jedzenia w przystępnej cenie. Ważnym aspektem jest to, że zostaje ono przygotowane przed klientem i na jego zamówienie. Obecnie sieć liczy 45 lokali. Nowy koncept Wrap Me! jest uzupełnieniem oferty szybkiej gastronomii w zakresie zdrowszej i ciekawszej w smaku alternatywny dla osób poszukujących comfortfoodu. Firma – Przychód Poniżej 10 milionów zł nagroda główna powędrowała do: Monika Kowal, SOTI Natural SOTI Natural to kraftowe herbaty w wygodnych ekologicznych opakowaniach, które możesz zawsze mieć przy sobie. To jedyny na świecie napój, który posiada 340 mg antyoksydantów powstałych w wyniku procesu parzenia liści herbaty. Pomaga przyspieszyć metabolizm, ma dobroczynny wpływ na cerę, paznokcie, sylwetkę i kondycję włosów. Świetnie orzeźwiają, ponieważ nie zawierają cukrów, konserwantów ani słodzików. DPD Polska już po raz czwarty jest partnerem konkursu Bizneswoman Roku. To dla nas szczególny projekt, ponieważ widzimy jak imponujące przedsięwzięcia tworzą kobiety i chcemy razem z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką głośno o tym mówić. Dlatego doceńmy kobiety, które stworzyły stabilne firmy, inwestują w rozwój, a także mają biznesowych partnerów w Polsce i Europie. - mówi Łukasz Zembowicz, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu i Członek Zarządu DPD Polska KATEGORIA START-UP ROKU W kategorii Start-up Roku Jury po raz pierwszy w historii konkursu przyznało ex aequo nagrody dla: Katarzyny Boryckiej-Kiciak, QASIS Diagnostics OASIS Diagnostics rozwija nową innowacyjną metodę diagnostyczną ONIRY, dzięki której możliwe będzie wczesne wykrywanie urazów mięśni miednicy, często towarzyszących porodom siłami natury. W tym celu opracowano urządzenie ONIRY Meter, które działa w połączeniu ze specjalnie zaprojektowaną sondą ONIRY Probe oraz aplikacją interpretującą wynik badania. Dzięki tej metodzie, każdego roku, miliony kobiet będą mogły rodzić bezpiecznie, a ewentualne urazy powstałe w trakcie porodu będą szybko i skutecznie leczone. Zmniejszy to negatywny wpływ na jakość życia młodych matek po porodzie. Katarzyny Przybył, XOXO Solutions Szybki dostęp do Internetu w 144 krajach z całego świata? Żaden problem! XOXO WiFi jest rewelacyjne, gdy w czasie jednej podróży odwiedzamy kilka krajów. Bez żadnej nowej konfiguracji już przy przekraczaniu granicy router przełącza nas do nowego, najmocniejszego lokalnego operatora. XOXO WiFi uniezależnia nas od wolnego, hotelowego WiFi i publicznych hot-spotów. Możemy surfować po sieci odpoczywając na plaży, rozmawiać przez WhatsApp w czasie wycieczki czy korzystać z nawigacji w nowym mieście. Start-upy to wyjątkowa kategoria, ponieważ innowacyjne produkty lub rozwiązania przełamują stereotypy w swoich branżach. Nawet jeśli droga od pomysłu do realizacji jest bardzo odległa, należy docenić ich nowatorstwo oraz chęć wychodzenia poza schemat. Te firmy w początkowym stadium działania niejednokrotnie są spełnieniem marzeń dla twórców. To ogromny zaszczyt, że Bank BNP Paribas może być partnerem dla tych odważnych i pomysłowych Polek. - mówi Izabela Tworzydło, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w Banku BNP Paribas. KATEGORIA POMYSŁ NA START / BIZNES LOKALNY Nagrodę przyznano: Justyna Borska, JAMINO LDT Firma zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju naturalnych poduszek, puf, akcesoriów i zabawek wypełnionych łuskami zbóż, ziołami oraz ziarnami. Od początku marka I Love Grain wykonuje swoje produkty w Polsce, z dbałością o każdy szczegół produktu i opakowania, z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów oraz ekologicznych ziaren i łusek. Produkty są wytwarzane zgodnie z polityką zero waste. Wyróżnienie powędrowało do: Julia Święch i Weroniki Zimny z Agencji OGIEŃ Agencja Ogień powstała z wiary w siłę młodych ludzi. Wspiera ich w rozpoczęciu życia zawodowego i znalezieniu dobrej pracy. Jednocześnie pomaga firmom i organizacjom w rekrutacji młodego pokolenia. Chcą by pokolenie Z było świadome swoich możliwości, a organizacje jego potencjału. Ogień to agencja pracy i wolontariatu stworzona przez młodych dla młodych, która wierzy w kompetencje i działanie. KATEGORIA LIDERKA W NOWYCH TECHNOLOGIACH Nagrodzona została: Magdalena Jander, Uvera Filtry UV stosowane na co dzień niszczą ekosystem morski. UVERA jest fuzją innowacji,kreatywności oraz interdyscyplinarnego podejścia do ochrony skóry przed promieniowaniem słonecznym UVA-UVB-UVC. Misją firmy jest dostarczenie społeczeństwu naturalnych i bezpiecznych substancji kosmetycznych chroniących przed promieniowaniem słonecznym, które jednocześnie zmniejszają negatywny wpływ na środowisko. Celem jestem budowanie świadomości społecznej na temat istniejącego problemu - od ryzyka dla zdrowia ludzi po zagrożenie dla ekosystemu morskiego. Wyróżnienie przyznano: Annie Ogar, InsignesLabs Spółka zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych komponentów z zakresu chemii specjalistycznej, pozwalających na trwałe i skuteczne zabezpieczanie produktów przed szkodliwym działaniem mikroorganizmów (bakterii i grzybów). Celem spółki jest wdrażanie technologii zapewniających aktywną ochronę przed niebezpiecznymi mikroorganizmami. Kluczową właściwością stworzonego przez nich materiału ma być jego neutralność wobec ludzi i środowiska. InsignesLabs to coś więcej niż dodatek antymikrobiotyczny, to nowa jakość i funkcjonalność. Profil kategorii Nowe Technologie bezpośrednio dotyka tego czym na co dzień zajmujemy się w IGT Poland, czyli wykorzystania w biznesie innowacji technologicznych. Polki mogą być naprawdę dumne, bo nie tylko są inżynierami, profesorami czy naukowcami, ale dodatkowo osiągają coraz większe sukcesy, wykorzystując swoją wiedzę w biznesie związanym z branżą nowych technologii – mówi Jarosław Dąbrowski, Członek Zarządu, IGT Poland KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Nagrodę główną przyznano: Marii Lipiak z Fundacji Leżę i Pracuję Prezes Fundacji Leżę i Pracuję, która działa od 2017 roku jako przedsiębiorstwo społeczne. Jest również pierwszą agencją marketingową, która powstała po to, by dać pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową. Pracuje w modelu “mentor + uczeń”, gdzie osoby z niepełnosprawnością pod okiem ekspertów uczą się świadczenia usług marketingowych, np. obsługi mediów społecznościowych, projektowania graficznego czy projektowania stron internetowych. Leżę i Pracuję to nie tylko agencja marketingowa, fundacja i przedsiębiorstwo społeczne – to także permanentna kampania społeczna na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Wyróżniono: Jadwigę Jagieło, Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci Założycielka Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci, jej misją jest wspólne działanie na rzecz dzieci i rodzin, szczególnie tym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej - objętych działaniami pomocy społecznej, służb wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Współpracuje na rzecz dzieci z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz z instytucjami państwowymi. Magdalenę Lesiewicz, Fundacja Onkorejs - Wybieram Życie Założycielka i Prezes Fundacji Onkorejs – Wybieram Życie. Fundacja organizuje rejsy dla osób onkologicznych w których do tej pory uczestniczyło już prawie 200 osób, a także cztery ogólnopolskie marsze pt. OnkoRejs Granicami Polski, w których wzięło udział już około 800 osób, pokonując łącznie ponad 120.000 tysięcy kilometrów. OnkoRejs pokazuje też, że nie ważne czy jest się chorym czy zdrowym - warto cieszyć się każdą minutą swojego życia i szkoda marnować cenny czas na negatywne myśli. Zdjęcia nagrodzonych można pobrać tutaj: http://bit.ly/BIZNESWOMANROKU-2019-ZDJECIA Organizatorzy: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką Partner strategiczny: Mastercard

Partner wspierający: Coca-Cola

Partner edukacyjny: Microsoft

Partnerzy kategorii: BNP Paribas, IGT Poland, DPD Polska, Google Cloud

Partner merytoryczny: Deloitte

Partnerzy konkursu: Shell, emba@UW, VitalVoices, Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Humanites

Patronat Honorowy Konkursu: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Patroni medialni: TVN Discovery, ChilliZet, Polska Press Grupa, Onet, Forbes, Forbes Women, Uroda Życia, Wysokie Obcasy, Wysokie Obcasy Praca, HiCash, MamStartUp, polki.pl, Perspektywy, Głos Mordoru, Imperium Kobiet, Law Business Quality, Polska the Times Jury spotkało się w składzie Dominika Bettman

Jarosław Dąbrowski

Magdalena Dziewguć

dr Irena Eris

Izabela Tworzydło

Iva Georgijew

Aniel Hejnowska

Kamila Kaliszyk

Piotr Korycki

Tomasz Ludwicki

Andrzej Matuszyński

Tomasz Rudolf

Ewa Rumińska-Zimny

Leszek Stypułkowski

Łukasz Zembowicz

Katarzyna Wilkołaska-Żuromska

