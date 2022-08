Znany sklep internetowy rozsierdził klientów. UOKiK bada sprawę niezrealizowanych zwrotów

O poirytowanych klientach Merlin.pl napisał portal Bankier.pl. Z serwisem skontaktowała się jedna z niezadowolonych klientek. Kobieta w styczniu zamówiła książkę, która miała dotrzeć do niej w ciągu kilku dni, jednak została ona poinformowana, że zajmie to więcej czasu. Ponieważ zależało jej na jak najszybszej dostawie, anulowała zamówienie, a książkę zamówiła w innym sklepie. Od tego czasu pieniądze do niej nie wróciły.