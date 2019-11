Zniknie kolejny Piotr i Paweł. Po Warszawie pora na następne miasto

W Black Friday w galerii Blue City w stolicy otwarto dla klientów sklep Eurospar. Zastąpił on Piotra i Pawła. Pora na kolejną zmianę, tym razem w Płocku.

Po Blue City pora na Galerię Wisła w Płocku. To tam kolejny Piotr i Paweł ma zmienić się w Eurospar. Ma się to stać do połowy przyszłego roku.