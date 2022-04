Znowu mają gaz. Błękitne paliwo wraca do odciętych gmin

Gaz wraca do kolejnych gmin

Błękitne paliwo popłynęło też już do pierwszych odbiorców w wielkopolskiej gminie Mieścisko - poinformował wójt Przemysław Renn. W środę w gminie gaz przestał płynąć m.in. do urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej, szkoły oraz do lokalnych firm i odbiorców indywidualnych.