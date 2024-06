Zucchiolo - nowe warzywo podbija rynek. Można je kupić w Polsce

Wygląda jak dynia, ale w rzeczywistości jest połączeniem dwóch innych warzyw - cukinii i ogórka. Można je spożywać zarówno po obróbce termicznej, jak i na surowo. Co ciekawe, poza lodówką zucchiolo można przechowywać nawet do czterech tygodni. Występuje w kilku odcieniach - zielonym, jasnozielonym i żółtym. Różnią się one od siebie smakiem. Najsłodsza jest odmiana żółta.