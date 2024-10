ZUS czeka na ten wniosek tylko do 31.10. Można stracić pieniądze

Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym m.in. dzieciom po zmarłych rodzicach, wypłacanym do 16. roku życia lub do 25. roku życia, jeśli kontynuują naukę. Jeśli jednak dziecko ukończy 25 lat w trakcie ostatniego roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku akademickiego. Od 1 marca 2024 roku minimalna wysokość renty rodzinnej wynosi 1780,96 zł miesięcznie.