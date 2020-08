ZUS. Już w 2021 r. przedsiębiorcy mogą zapłacić rekordowo wysokie składki

Składka ZUS ma obecnie wzrosnąć o 46,01 zł, co w skali roku da kwotę 552,12 zł. Warto wspomnieć, że nie jest jeszcze znana wielkość składki zdrowotnej, której wysokość poznamy dopiero w styczniu.

ZUS. Już w 2021 r. przedsiębiorcy mogą zapłacić rekordowo wysokie składki

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek, jednak będą mogli to zrobić. ZUS ponownie rozpatrzy ich wnioski.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek złożone do 30 czerwca. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy mieli nadpłatę lub opłacili składki i pokryły one miesiące objęte wnioskiem.