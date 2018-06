ZUS podjął ścisłą współpracę z Policją. Chodzi o bezpieczeństwo najstarszych

Współpraca ma polegać głównie na prowadzeniu akcji informacyjno-edukacyjnych. Przewidziane są także policyjne szkolenia pracowników ZUS dotyczące zagrożeń korupcyjnych.

– ZUS posiada około 25 mln klientów. Jego sale obsługi odwiedza z kolei w granicach 20 mln osób rocznie. Również co roku Zakład rozsyła ok. 65 mln listów. To jest potencjał, który należy wykorzystać zwiększając świadomość naszego społeczeństwa w zakresie różnego rodzaju zagrożeń – stwierdził nadkom. Szymczyk. – To szczególnie ważne w przypadku osób najstarszych, które poprzez swoją dobroć serca narażeni są na ordynarne oszustwa – dodał.