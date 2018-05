Związek zawodowy policji w RFN: „Nie jesteśmy batalionami ochroniarzy ośrodków detencyjnych”

Po obławie policyjnej na ośrodek dla uchodźców w Ellwangen związek zawodowy policji (GdP) jest przeciwny przejęciu ochrony planowanych ośrodków detencyjnych w Niemczech.

Szef GdP wyraził też swoje zdziwienie, mówiąc: „Dlaczego musimy pilnować ludzi, którzy ubiegają się o azyl, innymi słowy odbierać im wolność”. Oliver Malchow skrytykował jednocześnie szefa resortu spraw wewnętrznych RFN Horsta Seehofera (CSU), który zamierza wykorzystać policję federalną jako wsparcie w planowanych przez niego ośrodkach detencyjnych. Jak podkreślił Malchow „nie rozumię, jak można wpaść na pomysł, by wykorzystać policję do ochrony”, dodając „nie jesteśmy batalionami ochroniarzy”. GdP obawia się, że takie zorganizowane protesty, jak ten w Ellwangen mogą się powtórzyć, jeśli w takich ośrodkach detencyjnych przetrzymywanych będzie więcej osób zagrożonych deportacją.

W obliczu zajść w ośrodku dla uchodźców w Ellwangen w Badenii-Wirtembergii, gdzie grupa uchodźców chciała udaremnić deportację Togijczyka, Oliver Malchow domaga się „ponownego przyjrzenia się” pomysłowi utworzenia ośrodków detencyjnych w Niemczech. W przypadku, gdyby do tego doszło, szef GdP apeluje o rozważne podejście. Jego zdaniem uchodźcy powinni mieć jakieś zajęcie, a „nie czekać tylko bezczynnie, gdyż prowadzi to do agresji”.