Francuzi przejęli spółkę i zamykają zakład. Będą zwolnienia grupowe

- Z uwagi na fakt, że przedmiot działalności obu grup w dużym stopniu pokrywa się, w poszczególnych krajach Grupa Hamelin przyjmuje różne modele ujednolicenia działalności - czasami jest to połączenie lokalnych spółek z obu grup działających na wspólnym rynku, czasami jest to likwidacja jednej spółki, w innych przypadkach jest to prowadzenie dalszej działalności przez spółkę z Grupy Pelikan (najczęściej w sytuacji, gdy na danym rynku nie działała do tej pory żadna ze spółek z Grupy Hamelin) - tłumaczy decyzję spółki Zbigniew Wygralak.