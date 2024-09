Agresja w autobusach. Kontrolerzy przechodzą specjalne szkolenia

Również w Gdańsku czy na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przewoźnicy szkolą pracowników, aby przygotować ich do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego GZM w rozmowie z portalem zaznacza, że kontrolerzy to pracownicy, którzy należą do najczęściej szkolonych grup zawodowych.