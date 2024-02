Zwroty z podatku PIT. "Nie będą aż tak duże jak w ubiegłym roku"

Zwrot podatku co do zasady przysługuje osobom, które mają prawo do ulg, z których skorzystać mogą dopiero w zeznaniu rocznym, albo przepłacili podatek w zaliczkach w ciągu roku. Zmiany w przepisach spowodowały, że na początku 2022 r. podatnicy płacili rekordowo wysokie zaliczki na podatek dochodowy. Ponieważ PiS z szeregu zmian wprowadzonych w ramach "Polskiego Ładu" się wycofał, w tym roku nie ma co liczyć na tak duże zwroty.