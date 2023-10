Żyjesz w związku po rozwodzie? Watykan wydał swoje stanowisko

Papież Franciszek, cytowany przez Dykasterię, przypomniał, że jego adhortacja "Amoris laetitia" opiera się na nauczaniu poprzednich papieży. Ci papieże "uznawali możliwość przystąpienia do Eucharystii przez osoby rozwiedzione, które zdecydowały się na nowe związki", pod warunkiem że "zobowiążą się do życia w pełnej wstrzemięźliwości, czyli do powstrzymania się od aktów właściwych małżonkom", jak proponował św. Jan Paweł II.