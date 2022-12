11 grudnia to niedziela handlowa. A tydzień później kolejna

Dwie niedziele handlowe przed Bożym Narodzeniem

To oznacza, że kto chce zrobić zakupy w markecie w siódmy dzień tygodnia, ma do dyspozycji tylko siedem niedziel w ciągu roku, kiedy to zakaz handlu nie obowiązuje. To m.in. niedziela przed świętami wielkanocnymi czy przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, a także przed Bożym Narodzeniem. W tym ostatnim przypadku rząd otworzył furtkę nawet mocniej, bo w pełni handlowe są aż dwie niedziele przed świętami.