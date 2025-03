Nowi królowie rynku pracy. Zarabiają nawet 3,5 tys. zł dziennie

Informacji na temat zapotrzebowania firm i zarobków specjalistów od cyberbezpieczeństwa dostarcza badanie HRK "Praca na rynku IT 2024", którego wyniki cytuje serwis pulshr.pl. Z analizy wynika, że zatrudnianie fachowców od tzw. cybersecurity planuje co piąte przedsiębiorstwo w Polsce. - Popyt na ekspertów ds. bezpieczeństwa środowisk IT w firmach znacząco przewyższa ich podaż - czytamy w serwisie.

Zarobki w "cyfrowym bezpieczeństwie"

W wyniku tej nierównowagi wynagrodzenia fachowców od cyberbezpieczeństwa są wyższe nawet o jedną czwartą, niż średnie płace w branży IT. Z danych HRK wynika, że wynagrodzenia "midów" wynoszą od 18 tys. do 25 tys. zł brutto. Na jeszcze wyższe płace mogą liczyć seniorzy. Doświadczeni specjaliści mogą wynegocjować nawet 3,5 tys. zł dniówki.

"To obszar wymagający szczególnych kompetencji, które zwykle można opanować dopiero po przejściu pewnej drogi jako specjalista IT. Co zaś do samego zapotrzebowania na tych specjalistów to będzie ono tylko rosło w dobie powszechnej popularności pracy zdalnej i przyspieszaniu cyfrowej transformacji, które obserwujemy już od pięciu lat" - mówi Mikołaj Zbudniewek, business development director z HRK.

Wynagrodzenia w IT

Jak podawał serwis rekrutacyjny No Fluff Jobs, na wysokie zarobki można liczyć wciąż w całej branży IT. Pracownicy zajmujący się analizą danych mogą liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 22,8 tys. do 27 tys. zł netto na kontrakcie B2B lub 15-21 tys. zł brutto na umowie o pracę. W przypadku programistów widełki wynoszą od 20,1 tys. do 25,2 tys. zł netto na B2B oraz 15-22 tys. zł brutto na umowie o pracę.