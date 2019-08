30 proc. mięsa w kiełbasie, zmielona masa mięsno-kostna w parówkach! To sprzedaje się w polskich sklepach

0,99 zł za 100 g kiełbasy? Taki "rarytas" rzucił mi się oczy w jednym z supermarketów. Czy taki produkt w ogóle nadaje się do jedzenia? Co kryje się za tak niską ceną?

Najnowsze dane mówią o tym, że statystyczny Polak marnuje 247 kg jedzenia rocznie! W wyrzucanej do kosza żwyności najwięcej jest owoców i mięsa. Najgorsze jest to, że niektóre wyroby mięsne z mięsem nie mają nic wspólnego, a ich skład to istna tablica Mendelejewa.

Miała rację. Kiełbasa, którą utożsamiamy z mięsem, zawierała go tylko… 30 proc.! Drugie miejsce stanowiła woda, a trzecia pozycja należała do mięsa oddzielonego mechaniczne z indyka (tzw. MOMu).

Do rozmowy włącza się inny pracownik sklepu: - Ta kiełbasa to sama chemia!

Na początku tego roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący dodatków do żywności, z którego wynika, że dziennie jesteśmy w stanie wraz z jedzeniem przyjąć nawet 85 różnych "E". Okazuje się, że np. dzienny limit spożycia azotynów sodu i potasu – konserwantów dodawanych do wędlin i kiełbas - jest przekraczany o ponad 100 proc., a u dzieci do lat 3 nawet o 500 proc.! A to przecież najmłodszym dajemy na śniadanie parówki, które często nie zawierają ani grama mięsa.