300 plus – dla kogo, zasady, wniosek

Program "Dobry start", nazywany potocznie 300 plus, to rodzaj świadczenia przyznawanego rodzicom albo opiekunom raz do roku na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Świadczenie 300 plus ma pokryć koszty wyprawki do szkoły (East News, Fot: Piotr Hukalo/Eastnews)

Dla kogo 300 plus?

300 plus to zwyczajowa nazwa świadczenia "Dobry start", które zakłada jednorazową wypłatę 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej. Warunkiem uzyskania świadczenia jest złożenie wniosku.

Świadczenie 300 plus jest częścią polityki rodzinnej rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. Celem programu jest wsparcie rodzin w okresie rozpoczęcia roku szkolnego i pomoc w sfinansowaniu zakupu podręczników oraz przyborów szkolnych. 300 plus jest świadczeniem, które wypłacane jest jednorazowo raz do roku na każde dziecko. Przy decyzji o przyznaniu dofinansowania nie są brane pod uwagę ani dochód w rodzinie, ani liczba dzieci.

Świadczenie 300 plus mogą otrzymać:

• uczniowie szkół do 20. roku życia lub po 20. roku życia, jeśli wiek ten osiągnęli w bieżącym roku, ale przed rozpoczęciem roku szkolnego,

• uczniowie niepełnosprawni szkół do 24. roku życia lub po 24. roku życia, jeśli wiek ten osiągnęli w bieżącym roku, ale przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Do programu kwalifikują się dzieci wychowywane w rodzinach, rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, a także ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dofinansowania z programu "Dobry start" nie otrzymają dzieci uczęszczające do przedszkoli i "zerówek", uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych, a także studenci.

Wniosek o 300 plus

Wniosek o przyznanie świadczenia 300 plus można składać drogą elektroniczną, a także osobiście w formie papierowej. Terminami właściwymi dla poszczególnych sposobów są:

• od 1 lipca do 30 listopada w przypadku wniosku internetowego,

• od 1 sierpnia do 30 listopada przy wniosku składanym osobiście.

Drogą elektroniczną wniosek o 300 plus mogą składać jedynie rodzice lub prawni opiekunowie. W formie papierowej formularz mogą dostarczyć rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, ale jest to jedyna możliwa forma dla rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, a także dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wniosek w formie elektronicznej złożyć można poprzez platformę Ministerstwa Rodziny (adres empatia.mrpips.gov.pl) lub za pomocą Profilu Zaufanego w bankowości elektronicznej kilkunastu banków. Formularz papierowy należy dostarczyć do tych samych instytucji co wniosek o przyznanie 500 plus, czyli do urzędu gminy lub miasta dla rodziców i opiekunów prawnych albo powiatowego centrum pomocy rodzinie w pozostałych przypadkach. Dostarczenie może się odbyć zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem poczty.

Kto może złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek o 300 plus mogą składać:

• rodzice,

• prawni opiekunowie,

• osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie,

• rodzice zastępczy,

• opiekunowie prowadzący rodzinny dom dziecka,

• dyrektorzy ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

W ujęciu praktycznym wniosek składa jedno z rodziców czy opiekunów. Jeśli jednak dziecko pozostaje pod naprzemienną i powtarzającą się w równych okresach opieką rodziców rozwiedzionych, będących w separacji lub rozłączeniu, każde z nich może składać wniosek osobno, a przyznana mu zostanie połowa należnego świadczenia 300 plus.

300 plus a dochód roczny, zasiłki społeczne i nadzór komornika

Środki ze świadczenia "Dobry start", czyli tzw. 300 plus, podobnie jak 500 plus, nie podlegają opodatkowaniu, dlatego nie są uwzględniane w rozliczeniu rocznym PIT. Tym samym nie podwyższają dochodu i nie wpływają na wysokość podatku.

Podobnie dzieje się w przypadku zasiłku z pomocy społecznej. Dochód na osobę w rodzinie po otrzymaniu świadczenia 300 plus nie ulegnie zmianie, ponieważ nie jest do niego doliczany. Tym samym rodziny po otrzymaniu wsparcia nie stracą prawa do zasiłku rodzinnego.