40 st. C w zakładach pracy. Związkowy apelują o wprowadzenie limitów

Apelujemy do Państwowej Inspekcji Pracy o pilne podjęcie działań kontrolnych i interwencyjnych odnośnie temperatury panującej w zakładach pracy - piszą związkowcy zrzeszeni w Związkowej Alternatywie. Alarmują, że w niektórych halach temperatury dochodzą do 40 st C - informują wiadmoscihandlowe.pl.