O dodatkowe pieniądze w postaci "500 plus dla emerytów" mogą starać się osoby, które na co dzień pobierają zasiłek pielęgnacyjny lub są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Co ciekawe, będzie można otrzymać nawet 1500 złotych. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać świadczenie.

500 plus dla emerytów. Już wkrótce pierwsze wypłaty

500 plus dla emerytów. Już wkrótce pierwsze wypłaty

Senat zaakceptował pod koniec lipca poprawki odnośnie limitu dochodowego zgłoszone przez PiS. Został on podniesiony z 1100 zł do 1600 zł. Dotyczy to szczególnie emerytów i rencistów, niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub pobierających zasiłek pielęgnacyjny. Już od listopada należy się spodziewać pierwszych wypłat świadczeń.

Dzięki temu będą oni mogli otrzymać nawet 1500 zł do końca bieżącego roku. Jednak jest jeden warunek - muszą zmieścić się w podanym limicie. w innym przypadku nowe świadczenie zostanie pomniejszone.

500 plus dla emerytów. Już wkrótce pierwsze wypłaty. Przepisy

Z Założenia świadczenie uzupełniające obejmuje łącznie około 800 tysięcy osób.

Zgodnie z ustawą o świadczenie uzupełniające będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chodzi o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Dodatek będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa.