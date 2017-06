"Absolutna sensacja" w wyborach w Wielkiej Brytanii. Funt szaleje

Nieoczekiwana "porażka" w przedterminowych wyborach Partii Konserwatywnej wstrząsnęła rynkiem walutowym. "Funt runął" - pisali tuż po ogłoszeniu wyników exit poll analitycy firmy TMS. Brytyjska waluta w ciągu chwili straciła do złotego 8 groszy. W piątek rano przez chwilę funt odrobił część strat, ale później znowu zaczął słabnąć. W tej chwili jest najniżej od przełomu października i listopada.



Dlaczego "porażka"? Partia Konserwatywna wygrała co prawda wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii, ale nie uzyskała większości mandatów w Izbie Gmin - wynika z sondaży exit poll. Theresa May, która chciała powiększyć przewagę Torysów, nie tylko ją zmniejszyła, ale prawdopodobnie nawet nie będzie mogła samodzielnie rządzić.

Po przydzieleniu 600 z 650 miejsc w parlamencie partia Theresy May miała ich 289, a opozycyjna Partia Pracy - 247.

Wstępne wyniki wyborów mocno zachwiały notowaniami brytyjskiego funta. Tuż po ich ogłoszeniu waluta momentalnie straciła nawet do 2 proc. na światowym rynku. Jeszcze wczoraj po południu Polacy musieli za nią zapłacić nawet 4,85 zł. Późnym wieczorem jego cena spadła o prawie 10 groszy do 4,76 zł.

To zresztą kontynuacja spadków, które trwają od kilku miesięcy. Jeszcze w kwietniu za funta trzeba było zapłacić ok. 5,10 zł.

Szterling traci również do innych światowych walut. Kurs w stosunku do euro oraz dolara spadł w ciągu chwili z 1,29 do 1,27.