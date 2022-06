Dyskonty rządzą. Absolutna dominacja Biedronki

Polacy idą za promocją, nie za szyldem sklepu

Z raportu wynika również, że rdr. zmniejszyło się przywiązanie klientów do konkretnych sieci dyskontowych. "Indeks lojalności kupujących (wskaźnik Shoppers Loyalty Index) dla Biedronki wyniósł on ostatnio 32,4 proc. (w analogicznym okresie ubiegłego roku – 41,8 proc.). Tym samym niemal co trzeci klient tej sieci nie odwiedził w badanym okresie żadnego sklepu. Natomiast tegoroczny wskaźnik dla Lidla to 9 proc. (poprzednio – 15 proc.), Netto – 6,2 proc. (w ub. r. 8,7 proc.), a Aldi – 4,8 proc. (wcześniej było to 8,3 proc.)" - wskazano.