Ależ wpadka znanej firmy. Straszyli Polaków smogiem, jednocześnie finansują dymiące kominy

Zrobili antysmogową akcję społeczną „Wiem, czym oddycham” i rozdali 300 mierników jakości powietrza. Sprzedają Polakom ubezpieczenia na życie z odszkodowaniem przypadku zachorowania na raka... ale jednocześnie ta sama firma Aviva jest inwestorem największego "truciciela Europy".

Mocne oskarżenia pod adresem znanej w Polsce firmy publikuje dziennik "The Guardian" oraz ekolodzy z organizacji Unfriend Coal - która sprzeciwia się inwestycjom w węgiel. Znanemu ubezpieczycielowi w Polsce zarzucają, że zainwestował 1,7 miliarda złotych w spółki polskiego sektora węglowego. Tymczasem przez zanieczyszczenia pochodzące ze spalania polskiego węgla co roku przedwcześnie ponad 5800 osób.

- Ubezpieczyciele popierający polski węgiel wspierają branżę, powodującą tysiące przedwczesnych zgonów rocznie. Stają po złej stronie walki z niebezpiecznymi zmianami klimatycznymi i smogiem - twierdzi Lucie Pinson, działaczka prowadząca kampanię Unfriend Coal i autorka raportu na temat finansowania polskiej branży węglowej. - Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla wspierania nowych kopalń węgla i elektrowni, a ubezpieczyciele powinni jak najszybciej wycofać inwestycje z istniejących projektów - dodaje. Wylicza też innych sponsorów branży węglowej w tym Nationale Nederlanden należące do grupy ING.

Troskliwe firmy

Kontrowersje wzbudza fakt, że ING sprzedaje Polakom ubezpieczenia na wypadek zachorowania na raka. Z kolei Aviva oferuje ubezpieczenie na wypadek "ciężkich chorób" - w katalogu są również i te, którym sprzyja zatrucie powietrza. Ponadto Aviva angażuje się w Polsce w kampanie antysmogowe. Ostatnio zorganizowała głośną akcję " Wiem, czym oddycham " rozdając w konkursie 300 mierników zanieczyszczenia powietrza. "To cykl działań, które mają nam uświadamiać, jaki wpływ na nasze zdrowie i życie ma zanieczyszczone powietrze i jak mu przeciwdziałać" - pisze o akcji Aviva, a zapomina o własnych pieniądzach zainwestowanych w dymiące kominy.

- Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce nie jest energetyka, lecz ogrzewanie domów węglem niskiej jakości, a nawet śmieciami, w piecach nie spełniających norm. A także emisja spalin przez samochody, ciężarówki - odpowiada na te zarzuty Bohdan Białorucki, rzecznik prasowy Aviva. Dodaje, że firma uznaje akcję kampanię anty-smogową za udaną.

Nie odniósł się wprost do sprawy finansowania energetyki węglowej. Wiadomo jednak, że pieniądze OFE są niejako uwięzione w tych spółkach To dlatego, że maja obowiązek inwestować w akcje , zaś branża energetyczna to po bankach druga pod względem wielkości grupa spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych.