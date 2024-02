Awaria Black Hawka. Kierwiński zdradził, co stało się po wypadku

Wskazał, że szokuje go to, że zaraz po tym incydencie nie zakończono w ministerstwie postępowania szkodowego. - To my, jako nowa ekipa zakończyliśmy to postępowanie szkodowe - dodał. Wskazał, że niezakończenie tego postępowania oznaczałoby to, że "osoby potencjalnie odpowiedzialne nie zapłaciłyby nawet złotówki za to, do czego doprowadziły".